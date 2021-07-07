Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'de loca fiyatları belli oluyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:29

Fenerbahçe'de kombine kart ve loca fiyatları belli olmaya başlıyor.

TFF'nin seyirci konusundaki stat kapasitesinin yarısı kararı sonrası Fenerbahçe kombine kart ve loca konusunda fiyat belirlemeye hazırlanıyor. Ali Koç yönetiminin kale arkası ve maraton üst için taraftarı gözeteceği, loca fiyatlarına ise zam yapacağı iddia edildi. Başkan Ali Koç, "Loca sahiplerine teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle bir iki maç dışında localarını kullanamadılar. Yine de desteklerini sürdürdüler. Bu yıl locaları henüz satışa çıkarmadık. Pandeminin seyrini izlemek istiyorum. Ancak fiyatlarımız 50-160 bin Avro arasında olacak" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.