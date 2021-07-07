Fenerbahçe ve Lazio Kolasinac için yarışıyor!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:49

Yeni sezona kuvvetli bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Kolasinac ile ilgilendiği iddia edildi.

2022 yılında Arsenal'deki kontratı sona eren oyuncunun transferinde, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi İtalyan devi Lazio.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sead Kolasinac için hem Fenerbahçe'nin hem de Lazio'nun devrede olduğunu iddia etti. Galetti ayrıca, Lazio'nun Bosnalı futbolcunun transferinde 5-6 milyon Avro bonservis ödemesi yapabileceğini ileri sürdü.