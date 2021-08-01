Alican Kaynar, Tokyo 2020'de finale yükseldi

Tokyo 2020'de milli sporcu Alican Kaynar, yelken finn sınıfında finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 11:04
Alican Kaynar, Tokyo 2020'de finale yükseldi
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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli yelkenci Alican Kaynar, finn sınıfında günü 10., genel klasmanı ise sekizinci sırada tamamlayarak finale yükseldi.

Madalya mücadelesi vermeye hak kazanan 32 yaşındaki Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, 3 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 08.33'te final mücadelesine çıkacak.


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