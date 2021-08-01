Alican Kaynar, Tokyo 2020'de finale yükseldi
Tokyo 2020'de milli sporcu Alican Kaynar, yelken finn sınıfında finale yükseldi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli yelkenci Alican Kaynar, finn sınıfında günü 10., genel klasmanı ise sekizinci sırada tamamlayarak finale yükseldi.
Madalya mücadelesi vermeye hak kazanan 32 yaşındaki Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, 3 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 08.33'te final mücadelesine çıkacak.
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