Aliye Uzun anlattı: Zindaşti ile Kuzu'yu nasıl tanıştırdı?

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:32

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in gündeme getirdiği, AKP'nin eski Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” dedi.

Uzun devamında, "Bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk, her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan benim. İfade tutanağı da burada. Tehdit ve şantaj olayından sonra benim patronumun evine de saldırdılar. Kurşunla evi taradılar, ondan sonra ben gidip şikayet dilekçesinde bulundum." diye belirtti.





AKP'nin önde gelen isimleriyle fotoğrafları olan Aliye Uzun, "Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim. Bu evrakların hepsini paylaşacağım. Devlet bana koruma kararı çıkartmış." diye konuştu.

"SEDAT PEKER BANA KENDİSİ ULAŞTI"

Aliye Uzun, Burhan Kuzu ile ilgili ise "Burhan Kuzu hoca kadar insancıl, herkesin başını okşayan üniversitede kendisine yumurta atan çocukları bile espriyle karşılayan bir adamdı. Burhan hocam herkesi sevgiyle kucaklayan, biri bir iş için telefon açtığında bu adam aranıyor mudur, yasa dışı bir şeyi var mıdır diye, hiç bunlar şey yapmayan, Mevlana gibi 'Ne olursan ol gel' diyen, herkese kucak açan bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in yıllar önce kendisine ulaştığını söyleyen Uzun, "Sedat Peker denen şahsı ben hiç tanımam. Sedat Peker, bana kendisi ulaştı. Kendi karısını cemiyete sokmaya çalışan bir adamdı. Benim dergimi aradılar eşi Özge Peker röportaj yapmamı söylediler. 7-8 sayfa röportaj talebimiz var dediler. Mayıs 2017'de dergime kapak oldu." dedi.

Uzun devamında şunları söyledi:

"Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'la gezilere gitti, yakın görünmeye çalıştı, bir sürü fotoğraflar videolar paylaştı, evet ben Cumhurbaşkanı'yla DEİK gezilerine katıldım. DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) var, buraya iş adamlarını, iş kadınlarını kayıt oluyor. Ve bu gezilere sizi dahil ediyor. Bu gezilere gitmemizdeki amaç ihracatımızı artırmak. Devletler arası görüşmeler yapıldıktan sonra siz orada sektörünüze göre sizi karşınızdaki muhatap firmalarla karşı karşıya getiriyor, siz onlarla tanışıyorsunuz, iş yapmaya başlıyorsunuz. Yani bu gezilerin asıl amacı bu. Bu geziler 5 bin dolar, 10 bin dolar gibi yüksek rakamlar. Bu gezilerin hepsini ödeyip kendim gittim. Oradaki FETÖ'cü iş adamları beni gezilere almamaları için çok uğraştı. Kimlerin beni gezi listelerinden çıkardığını da çok iyi biliyorum."