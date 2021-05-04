Alkol satışı yapan esnaf, yasaklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar “İstanbul Avrupa yakasında bir bakkal ruhsatlı bayimiz beni az önce aradı. Alkol sattığı için karakola götürmüşler” dedi. Dündar “Avukatımız şu an devrede. Bir şey yapamazlar, en fazla kabahatler kanununu gerekçe gösterip ceza yazarlar. Baskılar sürecek gibi duruyor” diye konuştu. Dündar, valiliklerin yasak kararlarına karşı mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı için başvurduklarını da açıkladı.

Erol Dündar, dernek üyelerine alışveriş fişleri aldırdığını dile getirerek şöyle konuştu: “İstanbul Valiliği yasaktan sonra baskıya başladı. Alınan karar yasal olsaydı zincir marketler satışa devam etmezlerdi. Onlar sattığına göre henüz yasal bir tebligat yok. Bizlere de yasal bir tebligat yapılmadı sadece ‘alkol satışı yasak’ diyorlar. Genelge kapsamında sadece tekel ruhsatlı yerler kapalı. Ama şu an birçok noktayı kapattırıyorlar.”

Tekel büfeleri ve zincir marketler, resmen yasaklanmadığı için içki satışına devam ettiklerini ve henüz kendilerine yasağa dair resmi bir karar gelmediğini söylediler. Dün gezdiğimiz alkollü içeçek satan zincir marketler satışın devam ettiğini söyledi. Bir market çalışanı, “Bize üstten satışı durdurun diye bir talimat gelmedi. Geçen gün polis geldi ‘Neden satıyorsunuz’ dedi. Bize satmayın talimatı gelmedi. Ama siz bol bol alın belli olmaz” dedi. Başka bir market çalışanı ise “İstanbul’a yasak geldiğini duyduk ama bize herhangi bir talimat verilmedi” ifadelerini kullandı.