Alkol satışı yapan işletmeye tutanak tutuldu
Kütahya’da alkollü içecek satan iş yeri sahibi hakkında tutanak düzenlendi.
İktidarın salgına yönelik tedbirler kapsamında açıkladığı 17 günlük kapatma sürecinde alkollü içki satışını yasaklaması büyük tepkileri beraberinde getirdi.
Alkol yasağına tepkiler sürerken Kütahya Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş yeri sahibi hakkında tutanak düzenledi.
3 KİŞİYE DE İDARİ İŞLEM
Öte yandan ekipler, 4 adet alkollü içki satın alan 3 kişi hakkında da sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle idari işlem uyguladı.
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