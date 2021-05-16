Alkol yasağı kalktı mı? Yeni genelgede alkol satışı yasak mı? Normalleşme planı
İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme planını açıkladı. Alkol satışı yasağı kalktı mı? sorusu alkol satış yasağını yeniden gündeme getirdi. İşte detaylar...
17 Mayıs tarihi ile kademeli normalleşme başlarken İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge ile normalleşme sürecini açıkladı. En çok merak edilen konulardan biri olan alkol yasağı kalkacak mı, içki satışı serbest mi soruları bu genelge ile yanıtını buldu.
Bakanlık, tam kapanma döneminde uygulanan alkol satış yasağını, hafta sonu uygulanacak kısıtlamalarda da devam edeceğini açıkladı.
Bakanlığın alkol satışı ile ilgili açıklamasında şöyle denildi:
ALKOL SATIŞI YASAK MI?
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.
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