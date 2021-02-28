Alkol servisi yapılan tesisler mühürlendi

28 Şubat 2021 Pazar, 15:16

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu üzerindeki 2 tesiste dün gece alkol servis edildiğine dair bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası ekipler harekete geçti.

Sözkonusu 2 tesis hakkında soruşturma başlatılırken, tesisler mühürlendi. Tesislerde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı.

Yol kenarında bulundukları için dinlenme tesisi izne verilen ve kısıtlamalardan istisna tutulan tesislerin izni ise askıya alındı.



