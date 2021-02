AKP kongresindeki görüntülere esnaftan tepki yağdı

26 Şubat 2021 Cuma, 15:14

AKP kongrelerindeki “lebalep” görüntüler ve vaka sayıları tartışılırken, bir benzer görüntü de Hatay'dan geldi. 11 Şubat’ta yapılan Hatay Kongresi’nde partililer kapalı mekanda bir araya geldi. Oturma düzeninde boşluk bırakılmadı ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Müslüm Gürses’in “Dünya tersine dönse senden vazgeçmem” parçasıyla başlayan kongre, düğün havasıyla devam etti.

TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Covid- 19 ile mücadele kapsamında cafe ve restoranların kapalı olduğuna işaret ederek “Esnafa dükkanlarını açmak yasak, ama AKP’li gençlere kongre sonrası parti serbest. Bu millet adaletsizliğinizden ve bencilliğinizden bıktı” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “O esnada; İstanbul’da kepenk indiren binlerce esnaf, evine ekmek götüremeyen restoran çalışanları, eğlence sektöründe işsiz kalmış emekçiler, müzik aletlerini satmak zorunda kalan sanatçılar, kısacası pandemi değil yaşatılan pandomim nedeniyle intiharın eşiğine gelmiş binler vardı” ifadelerini kullandı.

BİR YANDA HALAY BİR YANDA BOŞ DÜKKAN

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Hatay’da esnaf ziyareti yaptı. Tokdemir, “Pandemi kuralları çerçevesinde iş yerlerimiz kapatıldı. Şu an yöresel lezzet sunan iş yerimiz, paket servis haricinde hizmet verememektedir. Hiçbir müşterinin alınamadığı, masalarda oturamadığı bu ortamda esnafımız dertli. ‘Bizler pandemi kurallarına uyarken, AK Parti il kongrelerinde insanlar tıka basa doluyor.’ Bunu anlamlandıramayan esnafımız, ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ diyor” dedi.

İşletme sahibi Havvanur, pandemi sürecinde önlem alınmasının çok güzel uygulama olduğunu söyledi, ancak esnaf olarak iki kişiyi yan yana oturtamazken AKP kongrelerinin kalabalık olmasına tepki gösterdi.

‘ALLAH DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ EKSİK ETMESİN’ DİYEMİYORUZ

Ali Öztunç’un milletvekilleri ve İl Başkanı Zeliha Aksaz ile birlikte ziyaret ettiği Kütahya esnafı, “Pandemiden dolayı işimiz yok. Sadece paket çalışıyoruz” dedi. Teşvik gelip gelmediği sorusuna ise “Şu an almıyorum” diye yanıt verdi. Başka bir esnaf, “‘Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin’ diye kelimeler kullanamayacağım kusura bakmayın. Siyasi lider olarak çok çalışmanız lazım, ayrımcılık yapmamanız lazım, vatandaş için çalışmanız lazım” dedi. Öztunç da “Anadolu’nun her yerine dağılmış durumdayız. Özellikle esnaf çok sıkıntılı. Şüphesiz ki korona her yerde var. Ama kongre yapıyorsan, esnaf da işini yapsın. Sana kongrede bulaşmıyorsa, buradan niye bulaşsın” diye sordu.

Öztunç, “AK Parti kongresi serbest, Uludağ otellerinde tatil serbest. Şurada iki öğrencinin yan yana oturması yasak. Esnafın durumu iyi değil” dedi. Bir sokak esnafı, “Bizim tek derdimiz yasaklar. Hayatımızın normale dönmesi… Burada 15 kişi çalışıyorduk, şu anda dört kişi” dedi. Destek almadıklarını söyleyen esnaf, 2004’ten beri prim ödediğini aktardı. Öztunç, “15 16 yıldır vergi veriyorsun, hükümet sana 15-16 gün bakamıyor” dedi.

ESNAF EŞİTLİK İSTEDİ: BİZİ DURDURDULAR, BANKA ÖDEMELERİNİ DURDURMADILAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Porsuk Çayı’nda esnafı ziyaret etti. Çakırözer, şöyle konuştu:

“Burası normalde bu saatlerde tıklım tıklım olurdu. Eskişehirli ve turistler, nehrin kenarında keyifli zaman geçirirlerdi. Maalesef aylardır bir iki kişiyle paket servis yapmaya çalışıyor. Burada durum böyle, ama başka yerlere baktığımızda; siyasi parti kongrelerinde, kayak merkezlerinde insanlar tıklım tıklım. Hatay’da gördüğümüz gibi siyasi parti kongresinde insanlar çılgınca eğleniyorlar. Bu görüntüler burada olsun, Türkiye’nin dört bir yanında olsun insanlarımızı üzmekte. Hele hele aylardır kapalı olan, hem kendi evine hem işçisinin evine ekmek iş aş derdinde olan kafe lokanta esnafını üzmekte.”

Eskişehir esnafı, “Çok zor durumdayız. Geçinemiyoruz. Elimizde avcumuzda hiçbir şey kalmadı. Söylenen hiçbir yardımı kuruş almadım. Ne kira yardımı, hiçbir şey almadım. Ne zaman batarız onu bekliyoruz” dedi.

Başka bir esnaf ise şöyle konuştu:

“Kafeler kapalı, ancak vergi daireleri açık, bankalar açık. Benim vergim var. Bankaya kredi borçlarım var. Mal almak için zamanında çektiğim kredi borçlarım var. Bizi durdurdular ama bankaya ödemeleri durdurmadılar. Evden çalışma esnek yapıldı, ama bizim kapatıldı. Borçlar da dondurulacak denmedi. Banka arıyor, hala kendilerine borçlandırmak için uğraşıyorlar. Benim beş elamanım işsiz. İki liraya sattığım çaydan ne kazanacağım. En az 10 bin lira dükkan kirası ödeyen işletmeler var. Biz aylardır cepten, çoğu arkadaşım evini, arabasını sattı. Kredi borcu olduğu için sattı. Dükkanım açık olsun o bana tekrar ev getirir düşüncesiyle sattı. Çözüm eşitlik. Spor salonları, masaj salonları açıkken; çok saçma. Bana kapanış verirken, bankaya da verseydi sorun yoktu şu an. Benim toptancıdan aldığım ürünlerin hepsine yüzde 60- 80 oranında zam geldi. Ben kafeyi açtığımda zamlı satamayacağım çünkü insanların alım gücü düşük. Bu virüs yine zenginlere yaradı. Küçük esnafı öldürdüler.”