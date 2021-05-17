Alkol yasakları, 'kademeli normalleşme'ye geçişte devam edecek

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

İktidar, “tam kapanma” ve hafta sonu yasakları döneminde itirazlara karşın alkollü içecek satışını da yasakladı. Ancak alkollü içecekler bütçe gelirleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Alkollü içkilerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Bütçe verilerine göre, alkollü içkilerden yılın ilk üç ayında 3.7 milyar lira ÖTV geliri elde edildi. Yıllık bütçe hedefi ise 17.9 milyar lira olarak belirlenmişti. Üç ayda gerçekleşme yüzde ise 21.2 oldu. Tütün mamüllerinden alınan ÖTV tutarı da 13.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yıl tütün mamullerinden toplam 65.5 milyar lira ÖTV geliri bekleniyor. Üç ayda yüzde 20.8’i alınmış oldu. Üç ayda petrol ve doğalgaz ürünlerinden 11.7 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından 15.1 milyar lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 3.2 milyar lira ÖTV geliri elde edildi. Yurttaşın sırtındaki ÖTV’den üç ayda yapılan toplam tahsilat ise 47.9 milyar lira oldu. İktidar bu yıl ÖTV’den toplam 213.7 milyar lira gelir bekliyor. Bütçenin diğer önemli gelir kalemlerinden birisi de KDV. Dahilde alınan KDV’den üç ayda 23.8 milyar lira, ithalatta alınan KDV’den de 51.7 milyar lira gelir elde edildi.