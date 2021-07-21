Alman polisinden 'Erk Acarer'e saldırı' açıklaması: Soruşturma genişletildi
Alman polisi, evinin önünde saldırıya uğrayan ve dün de tehdit edilen gazeteci Erk Acarer'e yönelik soruşturmayı genişletme kararı aldı. Polisten yapılan açıklamada, saldırı ile son tehdit arasında bağlantı olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.
Berlin'de yaşayan ve kısa süre önce evinde saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer'in bu kez de kendisine tehdit notu atıldığını duyurması sonrası Berlin polisinden açıklama yapıldı.
DW Türkçe'nin aktardığına göre, polis sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, Acarer'e kısa süre önce yapılan saldırı ile yumurtalı notun birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırılacağı bilgisini verdi. Acarer'in yumurtaya sarılı halde atılan ve üzerinde 'Sen Bekle' yazılı notu emniyete teslim ettiği belirtildi.
Gazeteci Erk Acarer Salı günü Twitter hesabından, evine yumurtaya sarılı bir tehdit notunun atıldığını yazdı.
Gazeteci yaptığı paylaşımda, "Başına gelecek yeni bir olayın sorumlusunun AKP-MHP iktidarı ve atıl kaldığını düşündüğü Alman hükümeti olacağını" söyledi.
Gazeteci Acarer, temmuz ayı başında evinde üç kişinin saldırısına uğramıştı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle bir süre hastanede müşahede altında tutulan Acarer, açıklamada, saldırganları tanımadığını, ancak son bir ayda yayınlanan yazılarını okuyanların faillerin kimler tarafından yönlendirildiğini anlamakta zorlanmayacaklarını savunmuştu.
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