Alman polisinden 'Erk Acarer'e saldırı' açıklaması: Soruşturma genişletildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:26

Berlin'de yaşayan ve kısa süre önce evinde saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer'in bu kez de kendisine tehdit notu atıldığını duyurması sonrası Berlin polisinden açıklama yapıldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, polis sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, Acarer'e kısa süre önce yapılan saldırı ile yumurtalı notun birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırılacağı bilgisini verdi. Acarer'in yumurtaya sarılı halde atılan ve üzerinde 'Sen Bekle' yazılı notu emniyete teslim ettiği belirtildi.

Gazeteci Erk Acarer Salı günü Twitter hesabından, evine yumurtaya sarılı bir tehdit notunun atıldığını yazdı.

Gazeteci yaptığı paylaşımda, "Başına gelecek yeni bir olayın sorumlusunun AKP-MHP iktidarı ve atıl kaldığını düşündüğü Alman hükümeti olacağını" söyledi.

Gazeteci Acarer, temmuz ayı başında evinde üç kişinin saldırısına uğramıştı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle bir süre hastanede müşahede altında tutulan Acarer, açıklamada, saldırganları tanımadığını, ancak son bir ayda yayınlanan yazılarını okuyanların faillerin kimler tarafından yönlendirildiğini anlamakta zorlanmayacaklarını savunmuştu.