Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'HDP' açıklaması
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye karşı imzalanan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen anlaşmadan çekilerek ve HDP'nin kapatılması için adımlar atarak Avrupa Birliği'ne (AB) yanlış sinyaller gönderdiği konusunda uyarıda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB dışişleri bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde "Son birkaç gündür gördüğümüz şeyler, HDP'ye dair yasaklar ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kesinlikle yanlış sinyaller" dedi.
YAPTIRIMLA TEHDİT ETMİŞTİ
Maas aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığa dair gerilimin düştüğünü söyledi. AB geçen yıl Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlığın ardından Ankara'yı yaptırım getirmekle tehdit etmişti.
Maas, "Türkiye'ye dair hem aydınlık hem de karanlık var. Türkiye'den gelen bu karışık sinyalleri bugün görüşeceğiz ve diyaloğun devam etmesini sağlamaya çalışacağız. Türkiye'nin yanlış sinyaller verdiği meselelerle ilgili diyalog yoluna gideceğiz" ifadelerini kullandı.
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