Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'HDP' açıklaması

22 Mart 2021 Pazartesi, 12:50

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB dışişleri bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde "Son birkaç gündür gördüğümüz şeyler, HDP'ye dair yasaklar ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kesinlikle yanlış sinyaller" dedi.

YAPTIRIMLA TEHDİT ETMİŞTİ

Maas aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığa dair gerilimin düştüğünü söyledi. AB geçen yıl Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlığın ardından Ankara'yı yaptırım getirmekle tehdit etmişti.

Maas, "Türkiye'ye dair hem aydınlık hem de karanlık var. Türkiye'den gelen bu karışık sinyalleri bugün görüşeceğiz ve diyaloğun devam etmesini sağlamaya çalışacağız. Türkiye'nin yanlış sinyaller verdiği meselelerle ilgili diyalog yoluna gideceğiz" ifadelerini kullandı.