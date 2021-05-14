Almanya Dışişleri Bakanı Mass’tan İsrail’e destek: ‘Kendini savunma hakkına sahip’
ABD Başkanı Joe Biden’ın "İsrail, kendini savunma hakkına sahip" açıklamasının ardından benzer ifadeler Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından da kullanıldı.
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, Netanyahu ile görüşmüş ardından yaptığı açıklamada, “İsrail, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların yarattığı roket yağmurunun ortasında kendini savunma hakkına sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan da benzer bir açıklama geldi. Mass, Saarbrücker Zeitung'a verdiği demecinde, Ortadoğu’da şiddetin tırmanmasından Hamas’ı sorumlu tuttu.
Maas, "Eğer İsrail şehirlerine binden fazla roket atılıyorsa, bu zaten özel bir boyuttur "dedi. Maas, İsrail’e destek vererek, "Böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.
'AYNI MASA ETRAFINDA' TOPLANMA ÇAĞRISI
Alman bakan, "Ramazan sona erdikten sonra durumun daha da kötüleşmesinin" önlenmesi gerektiğini vurguladı. Demecinde, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" diyen Maas, İsrail ve Filistinlileri yıllar sonra doğrudan müzakere etmek için tekrar aynı masa etrafında toplanmaya çağırdı.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında, Hamas'ın İsrail'i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirmiş ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söylemişti.
GAZZE'DE SON DURUM
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 122'ye yükseldi. Yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.
Kaynak: DW Türkçe
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