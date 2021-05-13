Almanya Kupası'nda şampiyon Borussia Dortmund
Borussia Dortmund, Almanya Kupası finalinde RB Leipzig’i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında üç gol bulan Dortmund üstünlüğünü korumayı başardı ve rakibini mağlup etti. Borussia Dortmund, tarihindeki 5. Almanya Kupası zaferine ulaştı.
SANCHO VE HAALAND YILDIZLAŞTI
Karşılaşmada Dortmund adına 2 gol kaydeden Jadon Sancho performansıyla yıldızlaşırken takımın diğer iki golünü Erling Haaland kaydetti.
Sancho attığı gollerle bu sezonki 15. golünü kaydederken Erling Haaland 37 gole ulaştı. RB Leipzig’in tek golü ise Daniel Olmo’dan geldi.
Bundesliga’nın 33. haftasında pazar günü Dortmund deplasmanda Mainz’a konuk olurken, RB Leipzig aynı gün sahasında Wolfsburg’u ağırlayacak.
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