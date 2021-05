Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi.

Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınarak Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'na verildi. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps düzenlediği basın toplantısında, İngiltere hükümetinin Türkiye'yi COVID-19 seyahat destinasyonlarında kırmızı listeye koyma kararının ardından, final karşılaşmasının İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin ardından, aktarılan bilgilere göre Premier Lig takımlarından Aston Villa, karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurmuştu. Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan Londra'ya alınması isteyen İngiltere ile UEFA yetkilileri arasında yapılan bu görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı bildirilmişti.

Ardından Portekizli yetkililer devreye girerek, final için uygun bir stad önerisi sunma amacıyla Portekiz Futbol Federasyonu ile iletişime geçerek, Şampiyonlar Ligi final maçını Porto'ya taşıdı. Portekiz, İngiltere hükümeti tarafından riskli bölge sayılmadığı için böylece taraftarlar ve oyuncular da, maçın ardından karantinaya girmek zorunda kalmayacaklar.

Bugünden itibaren en kısa süre içerisinde, kulüp başına 6 bin biletin satışa sunulması bekleniyor.

İşte UEFA'nın paylaşımı:

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: