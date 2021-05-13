Formula 1 arka kanattaki değişikleri daha çok inceleyecek

13 Mayıs 2021 Perşembe, 17:39

Guardian’da yer alan haberde, Formula 1 yönetiminin arka kanatlar için yeni bir güncelleme yapacağı ve ek olaran özel kameralar ekleyeceği belirtildi. Takımların kullanmış oldukları kanatlarda yaptıkları değişiklerin uygulanabilmesi için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yapılan testlerin artırılacağı kaydedildi. Geçtiğimiz haftaki İspanya Grand Prix’sinin sıralama turları sonrasında Lewis Hamilton, Red Bull’un kullanmış olduğu esnek kanattan şikayet etmişti.

RED BULL: “KURAL İHLALİ YAPMADIK”

Mercedes ile birlikte bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull’da takım patronu Christian Horner, kullandıkları kanadın FIA tarafından tüm esneklik testlerini geçtiğini belirtirken kuralların dışına çıkmadan değişiklik yaptıklarını söyledi.

TAKIMLARA 1 AY SÜRE VERİLDİ

Haberde, takımlara arka kanatta yapılacak yeni değişikleri uygulamaları için bir ay süre verildiği belirtildi. Formula 1 takvimine göre sıradaki üç yarış, takımların değişiklik yapacakları yarışlar olacak. Gelecek haftaki Monako GP, sonrasındaki Azerbaycan GP ve iptal edilmezse Türkiye yarışında takımlar değişiklikleri uygulayabilecek. Takımlar ayrıca yeni araç üstü kameraları kanatlara yerleştirmek zorunda. FIA ve Formula 1 bu kameralar sayesinde kanadın düzlüklerde ve diğer bölümlerdeki hareketlerini inceleyecek.

HAMILTON: “RED BULL KANAT DEĞİŞİKLİĞİ İLE HIZLANDI”

Geçtiğimiz haftaki İspanya yarışının sıralama turları sonrasında Lewis Hamilton, Red Bull’un yapmış olduğu kanat değişikliği sayesinde düzlüklerde hızlandığı belirterek şunları söylemişti, “Red Bull düzlüklerde gerçekten çok hızlı. Bugün taktıkları esnek kanatla bunu yaptılar ve enaz onda üç saniye kazandılar.”

ESNEK KANAT NASIL BİR AVANTAJ SAĞLIYOR?

Kanatta kullanılan hareketli aerodinamik parçalar sayesinde takımlar, özellikle düzlüklerde sürtünmeyi azaltarak aracı hızlandırabiliyor.