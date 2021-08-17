Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih, Borussia Dortmund'u mağlup etti
Almanya Süper Kupa finalinde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek dokuzuncu kez şampiyonluğa ulaştı.
Almanya Süper Kupa finalinde Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, şampiyon oldu.
Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanan final mücadelesinde, geçen sezonun lig şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Bavyera ekibine kupayı getiren golleri 41 ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski ile 49. dakikada Thomas Müller attı. Borussia Dortmund'un tek golü ise 64. dakikada Marco Reus'dan geldi.
Lewandowski, eski takımına karşı çıktığı 24 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.
Bayern Münihli futbolcular maçtan önce 9 numaralı Gerd Müller formalarıyla ısınmaya çıkarak, iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden futbol dünyasının efsane ismini andı.
Bayern Münih, Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü.
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