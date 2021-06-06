Almanya’dan aşıda öncelik kararı: Tarih verildi

06 Haziran 2021 Pazar, 09:42

Almanya'da 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren, koronavirüse karşı yapılan aşılarda öncelik uygulaması kaldırılarak, 12 yaş ve üzerinde olan herkesin aşı olması mümkün olacak. Aşı merkezlerinin yanı sıra doktor muayenehanelerinde ve işletmelere bağlı hekimler tarafından aşı yapılabilecek.

Almanya'daki hekimler, aşıda öncelik sisteminin kaldırılması ile aşı olmak isteyenlerin muayenehanelere "akın" etmesinden endişe ediyor. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Başkanı Andreas Gassen, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "muayenehanelere akın" olmasını beklediğini belirterek, aşı olmak isteyenlere "Lütfen sabırlı olun, hekimler ile ekiplerine, sağlık çalışanlarına baskı yapmayın" çağrısında bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre, "Mümkün olan en kısa sürede herkese aşı yapılacak. Ancak herkes aynı anda olmayacak" diyen Gassen, mevcut aşı miktarı sürekli olarak artırılsa da henüz yeterli sayıda doz bulunmadığını sözlerine ekledi.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Almanya'da aşıda öncelik kaldırılırken, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara aşı yapılması planları da tartışma yaratıyor. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Başkanı Gassen, Daimi Aşı Komisyonu'nun (Stiko) bu yönde bir tavsiyesi olmamasına rağmen siyasetçilerin yaptıkları açıklamalar ile çocuk ve gençlerin de Pazartesi gününden itibaren aşı olma imkanı elde edebileceği algısının yaratılmasını eleştirdi.

Aşı önceliğinin kaldırılması ile 12 yaş ve üzerindeki herkese aşı olma imkanı tanınıyor, ancak salgın ile mücadelede yetkili kurum Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu, henüz çocuklara aşı konusundaki tavsiyelerini açıklamadı. Komisyon'un 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara aşıya ilişkin tavsiyelerini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Komisyon'un bu yaş grubu için genel aşı tavsiyesinde bulunmayacağı tahmin ediliyor.

AŞI MİKTARI YETERSİZ

Braunschweig Helmholtz Merkezi'nden virolog Melanie Brinkmann Rhenische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yine de önceliğin yetişkinlerin aşılanmasında olması gerektiğini altını çizdi. Çocukların aşılanması konusunda yapılan çalışmaların henüz yetersiz olduğunu belirten Brinkmann, ayrıca bütün çocuklara aşı yapılması için hâlâ aşı miktarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Ağustos ayı sonuna kadar 12 yaş üzerindeki herkese aşı imkanı sunulmasının mümkün olduğunu söylese de, viroloji uzmanı Brinkmann, yeterli miktarda aşı olmadığı için hükümetin verdiği sözü yerine getirip getiremeyeceği konusuna kuşkuyla yaklaşıyor. "Aşı imkânı sunmak bağışıklık sağlamaz" diyen Brinkmann, koronavirüse karşı bağışıklık için "gerçekten aşı yapılması" gerektiğine vurgu yaptı.

AŞIDA ÖNCELİK NEDEN KALDIRILDI?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilere göre, ülkede aşı kampanyasında ilerleme sağlanması nedeniyle aşıda öncelik kaldırıldı. Bunun yanı sıra aşı kampanyasının ilk aylarına kıyasla şu anda daha fazla aşı tedarik edilebilmesi de önceliğin kaldırılmasına neden olarak gösterildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 4 Haziran'da Almanya'da 780 binden fazla doz aşı yapıldı. Yaklaşık 17 milyon 241 bin kişinin aşılandığı Almanya'da nüfusun yüzde 20,7'sinin aşısı tamamlandı. Yaklaşık 38 milyon 800 bin kişi de en az bir doz aşı oldu. Bu nüfusun yüzde 45,4'üne tekabül ediyor.

Almanya'da Covid-19'a karşı aşı kampanyası 27 Aralık'ta başlamış, öncelikli olan ilk grupta 80 yaş üzerindekiler ile acil servis, yoğun bakım ve yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanlar yer almıştı.