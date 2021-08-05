Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz'dan göç vurgusu

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle ilgili, Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke olduğunu ve aynı zamanda Gümrük Birliği üyesi olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve göç konusunda daha derin işbirliğinin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli’ye ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkür eden Schultz, birliğin ek 3 milyar Avro’luk göçmen yardımıyla ilgili de “Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelmesine destek olarak yeni bir meblağın taahhüt edilmesinden memnunuz. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için birlikte çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Schultz, Türkiye’deki orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi. Schultz, Almanya’da da son 30 yılda görülen en şiddetli sel nedeniyle yakın zamanda 180’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Alman Büyükelçi, Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefonla, video konferansla düzenli görüş alışverişi içinde olduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kapalı Maraş bölgesinin yüzde 3.5’inin daha açılması kararıyla ilgili ise “Maraş’la ilgili son gelişmeler, Avrupa liderlerini ve Avrupa ülkelerini oldukça endişelendirdi. Bu çok zor ihtilafa, olası bir çözüm için parametreleri belirleyen ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Türkiye’yle birlikte iyi bir çözüm bulabileceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

‘YAKIN İLİŞKİLER SÜRECEK’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in aday olmayacağını açıkladığı 26 Eylül’de yapılacak seçimlerle ilgili, “Hangi hükümet göreve gelirse gelsin, yakın ilişkilerimiz sürecektir” dedi.