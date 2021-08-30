Alpaslan Öztürk, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Alpaslan Öztürk, daha önce açıklanan A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa başlayan A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
Alpaslan Öztürk, Kerem Aktüroğlu ve Taylan Antalyalı'dan sonra Milli Takım'a çağırılan 3. Galatasaray forması giyen futbolcu oldu.
Alpaslan Öztürk, daha önce Göztepe forması giyerken milli takım daveti almıştı.
Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. #BizimÇocuklar ???? @Ozturk5Alpaslan pic.twitter.com/5VT20QO4xv— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) August 30, 2021
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