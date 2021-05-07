Fenerbahçe kural hatası var dedi, Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!
Fenerbahçe Süper Lig'in 38. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe bu talebine henüz yanıt alamamışken, o maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçına atandı.
Fenerbahçe’nin ’kural hatası var’ diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.
Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, ’kural hatası’ olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maçın tekrarlanması için başvuruda bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.
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