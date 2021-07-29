Alperen Şengün’ün NBA’deki takımı bu gece belli oluyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 17:27

Amerikan Basketbol Ligi NBA’de bu gece yapılacak draft ile birlikte takımlar, geleceğin yıldızlarını kadrolarına katacak. Geçtiğimiz ay yapılan lotaryada Detroit Pistons ilk sıradan seçim yapma hakkını elde etmişti. Pistons bu gece seçimiyle birlikte 1971'de sonra ilk kez birinnci sıradan seçim yapacak.

Önceki sezon Batı Konferansı’nda play-off bileti alamayan ve yeni bir yapılanmaya giden Houston Rockets ikinci, milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers ise üçüncü sıradan seçim yapacak.

CADE CUNNINGHAM FAVORİ

Amerikan basınında yer alan draft tahminlerinde Oklahoma State’in oyun kurucusu Jade Cunningham’ın ilk sıradan seçilmesi bekleniyor. İkinci sıradan seçim yapacak Houston Rockets’ın Jalen Green’i, üçüncü sıranın sahibi Cleveland Cavaliers’ın ise Even Nobley’i seçeceği tahmin ediliyor.

ALPEREN ŞENGÜN YEŞİL ODADA

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligin en değerli oyuncusu seçilen Alperen Şengün’ün ise bu geceki draftta ilk sıralardan seçilmesi bekleniyor.

Dokuzuncu sıradan seçim yapacak Sacramento Kings’in Alperen Şengün’ü seçeceği tahmin edilirken draftta üst sıralardan seçilmesi beklenen oyuncuların yer aldığı yeşil odada milli basketbolcu da yer alacak.