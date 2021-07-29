Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:06
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi
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Beşiktaş'ın sosyal medayada yaptığı paylaşım gündem oldu.

Vodofone Stadyumu'nu paylaşan Beşiktaş, arka plana Şampiyonlar Ligi müziği yerleştirdi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından katılacak. 

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:



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