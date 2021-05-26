Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Olağanüstü duygular yaşıyorum"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:40

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Altay'da kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Özgür Ekmekçioğlu maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olağan üstü duygularım yaşıyorum. Göreve geldiğimizde 7 sene içinde kulübü Süper Lig’e çıkarmak istediğimiz söyledik. Üst üste iki sene şampiyonluk gelince bunu 5 seneye indirdik. Bu senede beşinci senemiz. Güzel bir hikaye yazmak istedik Mustafa Denizli ile.

38 yıl sonra hocamız buraya geldi. Hiç teknik direktör olarak çalışmadığı kulübünde şampiyonluk yaşadı. Bu da beni çok duygulandırıyor.

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyoruz. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası. Bu kulübün varlığının şahitlerinden biri. Kendisi, 'Ben bu kulübe davet edilemem. Çağrılır ve görevimi yaparım.' dedi. Çok büyük cesaretle geldi. Bugün de kulübünü şampiyon yaptı. Kendisine sonsuz minnettarız."



