Altınordu'yu mağlup eden Altay Süper Lig'e geri döndü
Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından, Altınordu'nu mağlup eden Altay'da Süper Lig'e yükseldi.
66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.
68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.
87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.
89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Altay, maçı 1-0 kazanarak 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e döndü.
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