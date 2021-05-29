Altay Bayındır: "Sakatlık benim için tecrübe oldu"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:51

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi, EURO 2020 öncesinde duygularını aktardı.

Altay Bayındır, "Hayaller her zaman var, hayaller olmazsa olmaz. Ama başarı için en önemli şey anı yaşamak, ana odaklanmak. Yaptığımız iş hep anlık. Özellikle kaleciler için inanılmaz anlık, saliselik olaylar. Geçmişteki başarılarla ilgili ya da gelecekte yapacağımız şeyleri fazla konuşmayıp, geçmişimizden, başarılarımızdan ve tarihimizden güç alarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz, sağlıklı bir şekilde. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki süreci de böyle götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'DE GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"

EURO 2020’de güçlü rakiplerle karışılaşacaklarının altını çizen genç eldiven, "Önümüzde Gine maçımız var bizim şu an için en zor maç o. Aşmamız gereken tek maç o, yenmemiz gereken tek maç o. Şimdilik böyle. İtalya maçı var, hepsi güçlü rakipler. Azerbaycan ile maç oynadık, onlar da güçlüydü. Herkes bizi yenmek için sahaya çıkıyor. O yüzden ana odaklanıp, orada kalmalıyız. Bizim en büyük hedefimiz şimdiki ana odaklanmak, zaten şu anı iyi geçince sonrası da iyi bir şekilde geliyor." dedi.

"EURO 2020'DE GÜZEL SONUÇLAR ALIP ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

A Milli Takımı’nın genç kadrosuna dikkat çeken file bekçisi, "Genç kadro avantaj sağlar, genç olmak dinamiklik getirir, dinamikliği olan bir takımız. Enerji yüksek olduğu zaman, saha içinde vereceğin enerji devamlılık olduğu takdirde her zaman sağlıklı sonuçlar verir. Biz de bunun bilincindeyiz. Enerjikliğimizi, sağlıklı, doğru parselasyonla yayıp kullanarak, elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize gurur yaşatırız, bunun için mücadele edeceğiz, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Genç kadro bizim için avantaj." açıklamalarını yaptı.

“ÇOK BÜYÜK SAKATLIK GEÇİRDİM VE BU BENİM İÇİN TECRÜBE OLDU”

Fenerbahçe’de antrenman yaparken el bileğinden sakatlanan genç oyuncu, "Ufak tefek ağrılarım oluyor, çünkü basit bir sakatlık atlatmadım, bir kalecinin yaşayabileceği belki de en büyük sakatlığı yaşadım ama bu da benim için büyük bir tecrübe oldu. Sakatlıklar, rahatsızlıklar insanı güçlü kılan şeyler. Sonrasında daha güçlü oluyorsun, hayata daha güçlü bakıyorsun. Ben de bunları yaşıyorum, bunlar benim için bir tecrübe, çok şükür tedavi sürecim de gayet başarılı geçti, ben de kendime çok dikkat ettim, Uyku, beslenme, çalışma, egzersiz olsun, en kısa sürede de sonuç alıyorsun. Sakatlığımın durumu da gayet iyi, herhangi bir sıkıntım şimdilik yok çok şükür." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.