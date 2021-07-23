Altay, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı

23 Temmuz 2021 Cuma, 18:32

Süper Lig ekiplerinden Altay, Eric Björkander’in ardından bir transferi daha açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam’ı renklerine bağladığını duyurdu.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, Ceyhun Gülselam’a ’Hoş geldin’ mesajını paylaştı.

CEYHUN GÜLSELAM: "ÇOK HEYECANLIYIM"

Transferle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyhun Gülselam ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübü’ne katıldım. Büyük Altay tarafarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."



