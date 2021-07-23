Son dakika... Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira'dan açıklama

23 Temmuz 2021 Cuma, 09:52

Beşiktaş'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim açıklayacaktır." dedi.



ÇEBİ: GÖRÜŞÜYORUZ



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Teixeira ile görüştüklerini doğrulamıştı. Çebi "Şu anda şartları görüşüyoruz" ifadalerini kullanmıştı.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi. Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Avro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu. .

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Sergilediği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Brezilyalı, Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Avro çıktı.