Beşiktaşlı Alperen'in NBA heyecanı dorukta!
NBA'de drafta katılacak Alperen Şengün, "Her şey istediğim gibi harika gidiyor" dedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021 draftı için hazırlıklarını ABD'de sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından video mesajı yayımlanan Alperen, 29 Temmuz gecesi düzenlenecek NBA seçmeleri öncesi görüşlerini aktardı.
Milli basketbolcu mesajında, "29 Temmuz'daki draft gecesi için çalışmalarımı Amerika'da sürdürüyorum. Burada her şey istediğim gibi, harika gidiyor. Çok mutluyum. Amerika'ya da yavaş yavaş alışıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Büyük Beşiktaş ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
En Çok Okunan Haberler
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan'ın sözleri sonrası Taliban'dan yeni açıklama