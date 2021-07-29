Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Hedefimiz yukarılar
Uzun süre sonra Altay'ı Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade etti.
Mustafa Denizli, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir" diye konuştu.
"Herkes görevini yaparsa fazla zorluk yaşanmaz" diyen tecrübeli teknik adam, "Başkanla 8-9 futbolcuya ihtiyaç olduğu ortak fikrimizdi, 2 transfer yaptık. Muhtemelen 3 tanesi de kampa intikal eder. 8-9'u bulamasak bile 7 transferle lige daha huzurlu başlama imkanına sahip oluruz. Takımın önemli parçaları hala kampa katılmış değil. Çabuklaştırılmış bir adaptasyon dönemi bizi bekliyor. 19-23 yaş arası bilinirliği olmayan transferlerle Altay'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız. Altay'ı eski günlerine döndüreceğiz" dedi.
KADRODA ELEME YAPACAK
Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a geçen sezon 38 yıl aradan sonra teknik adam olarak dönen ve kulübü Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Denizli, "Geçen yıl gelirken kadro çok genişti. İzmir'e gelmeden oyuncuların performanslarını değerlendirerek 11 kişiyi dışarıda bıraktım. Süre kısa, beklenti yüksekti. Bunu yapmak mecburiyetindeydim. Bu sene bir miktar daha yaptım, kamptan sonra bir miktar daha yapacağım" mesajı verdi.
KAZIM VE EREN KALİTELİ
"Altay'ın altyapısından yetişen futbolcuların camiadaki yerleri farklıdır" diyen Mustafa Denizli, "Altay bu konuda çok önemli işleri başarmış bir camia. Son yıllarda pek göremiyoruz. Çıkardığı genç futbolcular var ama düşündükleri çizgiyi yakalayamadılar. Kazım ve Eren ikisi de kaliteli. Kazım Can'ın gelişim sağlaması lazım. Bazı önemli eksikleri var. Eren biraz daha iyi pozisyonda. Muhtemelen ona dönem dönem görev vereceğim" şeklinde konuştu.
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