Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:57

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avcı, takıma aşılamak istediği oyun felsefesine değindi:

"Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. Düşüncemiz, beraber oynayan bir takım yaratabilmek, savunmada ve hücumda. Pozisyona gireceksin ama girdiğim pozisyonda savunma güvenliğini nasıl aldığın da önemli. Eksiklerimiz oyun olarak da bireysel performans olarak da var."

"TRABZONSPOR'UN OLDUĞU YERDE YARIŞ VARDIR"

57 yaşındaki teknik adam, taraftarlardan sabır istedi:

"Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Tempolu ve coşkulu oyunu, akıllı oyunla geliştirmek istiyoruz. Bu yarışın içinde sağlıklı, grup enerjisi yüksek bir takım yaratmak istiyoruz. Zaman zaman dalgalanmalar oyun ve skor olarak olacak belki. Ben taraftarlarımızın sabırlı, destek verdiği bir durumu oluşturmasını istiyorum. Üst üste kazandığımızda da, dalgalanma olduğunda da bunu istiyorum. Trabzon'un olduğu yerde zirvedir hedef."

"KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA YARIŞACAĞIZ"

Abdullah Avcı, altyapının önemini vurguladı:

"Kulüp olarak çok erken çalıştık, Avrupa'daki çoğu takımdan erken yol aldık. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak ama şöyle bakmak lazım, U19 takımımız şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi oynayacak. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızdan çıkan çocuklarla yarışacağız. Futbola hiçbir zaman oyuncu üstünden bakmadım, oyun üstünden baktım. Sabır ve desteği istiyorum. Bu bir organizasyon oyunu. Bir oyuncu girdi, bir oyuncu çıktı... Bu bakış açımızı değiştirelim."

"YAPMAK İSTEDİĞİMİZ İKİ TRANSFER VAR"

Avcı, kulübün transfer planlamasına değindi:

"İki tane transfer var yapmak istediğimiz, uygun olursa. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun transferlerin çalışmalarını yapıyoruz. Bugün bu şekilde yola çıkabiliriz ama daha fazla kalite, daha fazla rekabet için çalışıyoruz. Transferde önemli yol kat ettik. Trabzonspor umarım zirvede olacak. 9 tane kendi kaynağımızdan oyuncumuz var. Bu çocuklar için de taraftarlardan sabır istiyorum."

Avcı, Ekuban'ın takımdan ayrılacağı iddiasına dair gelen soruyu şu şekilde cevapladı:

"Ekuban, %100'üyle antrenman yapıyor. Bana gelen ve gitmesine yönelik herhangi bir şey yok."

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OYUNUDUR"

Abdullah Avcı, aile ortamı oluşturmanın önemli olduğunu ifade etti:

"Oyuncuların geçmişleri muhakkak önemlidir ama benim için önemli olan takım oyunudur. Bunun içinde iletişim de çok önemli. Ben iletişime önem veren bir teknik adamım. Aile ortamı oluşturmak önemli."

"DALGALI DENİZİ SEÇTİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

Avcı, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi:

"Dalgalı denizi seçtiğimi söylemiştim. Benim heyecanım çok yüksek. Bunun içinde yer almak istiyorum. Ben Trabzon'da mutluyum, geldiğim günden beri böyle ve umarım bu şekilde devam eder."

"BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ DEĞERLENDİRİR"

Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili transfer iddialarını yorumladı:

"Uğurcan Çakır takımımızın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli Takım sürecini de bence bireysel performans olarak iyi tamamladı. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa, başkanımız ve yöneticilerimiz değerlendirir, ben mutlu devam ediyorum."

"İNSAN KAYNAĞIMIZA YATIRIM YAPMALIYIZ"

Avcı, bir B Takımı oluşturulması gerektiğini kaydetti:

"Kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız lazım, ben de Trabzonspor'da yatırım yapmak istiyorum. Trabzonspor'un B Takımı'nın da olması lazım. 19'a kadar gelebiliyorsa geliyor, olmazsa 19-23 tekrar sıçrama aralığıdır. Oyuncu oynadığında gelişebiliyor."