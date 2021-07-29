Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme Turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Petrocub ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, bügün Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.
Sivasspor, 2. ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi ile bugün TSI 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacağı karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayımlanacak.
Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.
Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.
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