Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:09

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, bügün Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

Sivasspor, 2. ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi ile bugün TSI 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacağı karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayımlanacak.



Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.