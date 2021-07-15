Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ozan Sol ve Korcan Çelikay'ı kadroda istemedi
Süper Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti.
Altay yönetimi geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla 27 gol atan sol kanat Ozan Sol ve Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nden kaleci Korcan Çelikay ile prensip anlaşmasına varırken, teknik patron Mustafa Denizli bu iki ismi kadrosunda istemedi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürürken, çalışmalara katılmayan Ozan ile Korcan'ın başka kulüplere dümen kırması bekleniyor. Yine yönetimin kendi isteğiyle aldığı Ceyhun Gülselam'ın ise Mustafa Denizli'nin onayıyla idmanlara katıldığı ifade edildi.
Dış transferde atağa kalkması beklenen Altay'da sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanan Gabonlu Poko'nun ilerleyen günlerde takıma katılması bekleniyor.
Video Haberler
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
- Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Son 10 anket! Fark çift hanelere ulaştı
- İşte seçmenin 27.7 ile 'Asla oy vermem' dediği ilk parti
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası
- Gizli ziyarette alınan karar