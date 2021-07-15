Fenerbahçe-Csikszereda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

15 Temmuz 2021 Perşembe, 12:17

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Romanya 2. Lig temsilcisi Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği Fenerbahçe Csikszereda maçı ile ilgili ayrıntılar...

15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 17.00'de Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.