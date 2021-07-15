Fenerbahçe-Csikszereda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası’ndaki tesislerde mücadele edecek.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Romanya 2. Lig temsilcisi Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği Fenerbahçe Csikszereda maçı ile ilgili ayrıntılar...
15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 17.00'de Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.
İlgili Haberler
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına röportaj verdi
- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza yeşil ışık yaktı
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: Hakkımızı istiyoruz!
- Kulüp başkanlarından ortak mesaj: En fazla üç puanımız silinir
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuya kaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Gizli ziyarette alınan karar
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Bulu'nun görevden alınmasının üç anlamı!
- SGK açıkladı: Süre uzatıldı