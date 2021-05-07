Altay'da Paixao rekora yakın
TFF 1. Lig'de son iki sezonun gol kralı Marco Paixao, bu sezon da gol kralı olursa aynı başarıyı üst üste üçüncü kez gerçekleştirecek ilk futbolcu olacak.
Geçen hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında penaltıdan attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 22'ye çıkaran 36 yaşındaki Portekizli santrfor, en yakın rakibi olan GZT Giresunspor'un Senegalli golcüsü Ibrahima Balde'nin 4 gol önünde yer alıyor.
Karadeniz ekibinin bu hafta ilk 2'den Süper Lig'e yükselmesi halinde Altaylı Paixao, krallık tacını büyük ölçüde bu yıl da yine kimseye kaptırmayacak. İzmir ekibindeki ilk yılında ligde 29, ikinci sezonunda ise 22 gol atan Marco Paixao, kupada da 1 kez rakip fileleri sarstı.
Paixao, Altay formasıyla şu ana kadar toplam 74 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez görev alan Paixao, bu hafta ligdeki 100'üncü maçına çıkacak.
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