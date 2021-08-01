Altay'dan Martin Rodriguez açıklaması

Altay, Şilili hücum oyuncusu Martin Rodriguez ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 12:18
Altay'dan Martin Rodriguez açıklaması
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Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Şili ekibi Colo-Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

26 yaşındaki Şilili futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta yedi asist ile takımına katkı sağlamıştı.

İzmir ekibi, transferi şu paylaşımla duyurdu:


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