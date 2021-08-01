Altay'dan Martin Rodriguez açıklaması
Altay, Şilili hücum oyuncusu Martin Rodriguez ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Şili ekibi Colo-Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.
26 yaşındaki Şilili futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta yedi asist ile takımına katkı sağlamıştı.
İzmir ekibi, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Welcome— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 1, 2021
Martí n Rodrí guez pic.twitter.com/cAR4b5ph1y
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