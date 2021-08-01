Tokyo 2020'de ABD'li eskrimci cinsel istismar ile suçlanıyor

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:47

Cinsel istismar ile suçlanan ABD Olimpiyat Eskrimcisi Alen Hadziç'in Tokyo'da Olimpiyat köyünde kalmasına izin verilmedi.

Euronews'in haberine göre, Hadziç'in takım arkadaşları onu protesto etmek ve cinsel istismar mağdurlarına destek olmak için yüzlerine pembe maske taktılar. Sahnede sadece Hadziç'in maskesi siyah renkteydi.

2016 yılında Rio de Janeiro'daki Kadın Eskrim Yarışması'nda Bronz Madalya kazanan ve başörtüsüyle Olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden ilk Müslüman kadın olan Ibtihaj Muhammed, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Birlikte duran ve tepki veren ekibe tebrikler" ifadesini kullandı.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN — Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) July 30, 2021

29 yaşındaki Hadziç, 2013-2015 yılları arasında yaşandığı iddia edilen olaylar nedeniyle üç kadın eskrimci tarafından cinsel tacizle suçlanmış, Hadziç'in ABD'de eskrim müsabakalarına katılımı da askıya alınmıştı.

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ

Suçlamaları inkar eden Hadziç, avukatı Jack Wiener vasıtası ile kendisine yönelik tutumun doğru olmadığını ve Olimpiyatlarda yer alması için izinlerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Avukat ayrıca Hadziç'in takıma dahil edilmesinin "Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarına ya da sporunun itibarına zarar vermeyeceğini" kaydetti.

Fakat ABD ekibi, Tokyo'da Hadziç'i yalnız bıraktı. ABD eskrim, ulusal yönetim kurumu, takım arkadaşlarının güvende ve huzurlu hissetmediğini ve Hadziç'in varlığından rahatsız olduklarını iletti.

Hadziç, Tokyo'ya takım arkadaşlarından ayrı olarak uçmuş ve ekibinin itirazı nedeniyle Olimpiyat köyüne girişi engellenmişti. Hadziç şu an Tokyo'da bir otelde kalıyor.

ABD Olimpiyat Eskrim Takımının bir üyesi olan Jacqueline Dubrovich, maske protestosunu Instagram hesabında paylaştı ve bunun yeterli olmadığının farkında olduğunu ifade etti.