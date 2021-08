Tokyo 2020'de ABD'li eskrimci cinsel istismar ile suçlanıyor

Cinsel istismar ile suçlanan ABD Olimpiyat Eskrimcisi Alen Hadziç'in Tokyo'da Olimpiyat köyünde kalmasına izin verilmedi.

Euronews'in haberine göre, Hadziç'in takım arkadaşları onu protesto etmek ve cinsel istismar mağdurlarına destek olmak için yüzlerine pembe maske taktılar. Sahnede sadece Hadziç'in maskesi siyah renkteydi.

2016 yılında Rio de Janeiro'daki Kadın Eskrim Yarışması'nda Bronz Madalya kazanan ve başörtüsüyle Olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden ilk Müslüman kadın olan Ibtihaj Muhammed, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Birlikte duran ve tepki veren ekibe tebrikler" ifadesini kullandı.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN