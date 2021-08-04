Romelu Lukaku, Inter’den ayrılmak istiyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:56

Sky Sports’ta yer alan haberde Romelu Lukaku’nun İnter yönetimine ayrılık talebini ilettiği ve Chelsea’ye dönmek istediği belirtildi.

Chelsea, geçtiğimiz günlerde İnter’e Marcos Alonso ile birlikte 85 milyon sterlin önermiş, İngiliz ekibinin bu teklifi reddedilmişti.

Haberde, Lukaku’nun aldığı ayrılık kararının ardından İnter başkanı Steven Zhang’ın en az 94 milyon sterlin talep ettiği bu tutarın onaylanması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

İtalyan ekibinin ilk teklifte olduğu gibi Marcos Alonso’yu anlaşmaya dahil etmek istediği belirtilirken görüşmelerin önümüzdeki günlerde tekrar başlayacağı kaydedildi.

ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Uzun bir aradan sonra İtalya Serie A’da geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan İnter’de Belçikalı yıldız 44 maça çıkarken 30 gol ve 11 asistle oynamıştı. İnter’deki ilk sezonunda da 30 gol üstüne çıkan Lukaku, 51 maçta 34 gol ve 6 asist kaydetmişti.