Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor
TFF 1'inci Lig'de Altay forması altında son 3 sezonda gol kralı olan Portekizli golcü Marco Paixao, play-off müsabakalarının ardından Süper Lig'e çıkarak çifte sevinç yaşamak istediğini belirtti.
TFF 1'inci Lig'de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren Marco Paixao, bu başarısından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Play-off müsabakaları sonunda siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Marco Paixao, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın haricinde takımın Süper Lig'e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi.
Altay formasıyla ilk sezon 29, ikinci sezonunda 22 gol atan; bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Marco Paixao, "Şu anda futbolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Play-off'u bekliyoruz. Play-off'ta kim daha iyi konsantre olur, daha fazla ister ve mücadele ederse kazanan taraf o oluyor. Biz de o gün daha fazla isteyen taraf olacağız. İstanbulspor çok iyi bir takım. Ne yaptığını bilen, birbiriyle uzun zamandır beraber oynayan ve iyi futbol oynayan bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp üstün gelerek maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
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