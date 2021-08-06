Altın fiyatları düşüşe geçti! 6 Ağustos Cuma altın fiyatlarında son durum
Hafta başından itibaren sakin seyir izleyen altında fiyatlar bugün genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Gram altın 500 dolar seviyesinin altında ilerlerken, çeyrek altın ise güne 811 ile başladı.
Altın fiyatları, 6 Ağustos Cuma günü küresel piyasaların da etkisiyle yatay bir seyir izliyor. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan Gram altın, dün günü 494 ile kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı. Çeyrek altın ise dün günü 810 ile kapatırken bugün güne 811 ile başladı.
6 Ağustos altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Güne 494,79 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,01 artışla 494,35'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 494,80 seviyesinde kapattı.
ÇEYREK ALTIN
Güne 811,76 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 811,09'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 810,30 seviyesinde kapattı.
YARIM ALTIN
Güne 1.623,51 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 1.621,90'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.617,80 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN
Güne 3.214,28 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.210,45'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.229,62 seviyesinde kapattı.
CUMHURİYET ALTINI
Güne 3.305,89 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.299,13'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.328,00 seviyesinde kapattı.
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