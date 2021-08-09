Altın fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
Altın fiyatları, Fed’in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişelerle keskin bir düşüş yaşadı. Gram altın fiyatları 486 TL'ye kadar düştü.
Altın fiyatları, güçlü gelen istihdam verisi sonrasında yatırımcıların ABD'de hızlı bir toparlanmaya odaklanması ve parasal desteklerin beklenenden hızlı geri çekilebileceğine dair beklentilerle 4 ayın en düşüğüne geriledi
Temmuz ayını 500 TL civarında dalgalı bir seyir ile geçiren gram altın Ağustos başında dolar kurunda yaşanan düşüşle 486 TL'ye geriledi.
Çeyrek altın ise 780 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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