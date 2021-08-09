Dolar haftaya yine yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6320 liradan, avro 10,1660 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,6300 liradan alınan dolar, 8,6320 liradan satılıyor. 10,1640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1660 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1610 lira olmuştu.
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