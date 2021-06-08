Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyonunda

08 Haziran 2021 Salı, 09:53

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise Dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor.

ABD’de varlık alımının azaltılması ve parasal desteğin yavaşça geri çekilmesine dair tartışmalar devam ederken açıklanacak olan enflasyon verisi bunun ne zaman başlayabileceğine dair daha fazla ipucu verecek.

Faizsiz bir varlık olan altın enflasyon ve faizin beraber artmasıyla düşerken enflasyonun artıp faizin sabit kalmasıyla beraber bu hareketten destek bulabilir. Fed'in şu anki para politikasına devam etmesi ve enflasyonun artması ise altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek önemli bir etken olacaktır.

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, ise finansal piyasaların yaz sakinliği moduna geçtiğini ve bunun da altın fiyatlarını önümüzdeki birkaç ayda artırabileceğini belirtti.

KÜRESEL VERGİ VE ENFLASYON ENDİŞELERİ

“Bu hafta açıklanacak enflasyon verisi yukarı yönlü fiyat baskısında önemli bir değişiklik yaratmasa bile bu Fed politika yapıcılarının fikrini değiştirmeyecektir” diyen Moya, küresel vergi ve enflasyon endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebinin arttığını söyledi.

ONS ALTIN FİYATI

Haftaya 1.890 dolar civarında başlayan ons altın, 1.882 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 1.900 doların üzerini gördü. Salı gününe aşağı yönlü bir ivmeyle başlayan ons altın, 1.897 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın haftaya 525 TL civarında başladıkta sonra 521 TL seviyesine kadar gerilemişti. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın salı günü 525 TL’den işlem görerek hafta başından bu yana yatay bir seyir izliyor.