Altın fiyatlarında son durum (13 Nisan Salı)
13 Nisan salı gününde altın fiyatlarında son durum... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan,
3 bin 5 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 26 liradan,
416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan,
2 bin 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 957 liradan,
bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan,
734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
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