Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? (18 Ağustos 2021 altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.
ONS FİYATINI DESTEKLEDİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
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