Altın Şafak Partisi yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası
Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yunanistan'da aşırı sağ olarak bilinen Altın Şafak Partisi'nin yöneticilerine hüküm verildi. Mahkeme parti üyelerini suç örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını kesinleştirdi. Mihaloliakos’la birlikte 5 yönetici daha 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan diğer üyelere de 5 -7 arasında değişen cezalar verildi. Başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi, karar duruşmasında verilen cezalar yargıç Maria Lepenioti tarafından okundu.
Artemis Matheopulos'a da "suç örgütü yönetmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
AFP’nin haberine göre, ülkedeki ekonomik kriz döneminde üçüncü parti olarak meclise de giren Altın Şafak partisi ülkenin neo-Nazi oluşumlarına ev sahipliği yaptı.
Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin "suç örgütü olduğuna" karar vermişti. Kararın açıklandığı sırada başkent Atina'daki mahkeme önünde toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıkmıştı.
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