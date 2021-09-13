Altında düşüş sürüyor: Çeyrek altın ne kadar? 13 Eylül Pazartesi
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları...
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurundaki artışla dengelenmesi sonucu yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 486,8 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.787 dolardan alıcı buluyor.
ZORLUKLARI BERABERİNDE GETİRDİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini bildirdi.
YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR
Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü dile getiren analistler, bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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