Altında son durum: Çeyrek altın ne kadar? (11 Ağustos altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Ağustos altın fiyatları.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 478,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.731 dolardan alıcı buluyor.
OYNAKLIK ARTABİLİR
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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