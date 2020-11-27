Altında son rakamlar

27 Kasım 2020 Cuma, 17:17

Altın piyasasında, en düşük 452 bin 315, en yüksek ise 460 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 617 milyon 600 bin 252,63 lira, işlem miktarı ise 3.536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 619 milyon 74 bin 702,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: