Altındağ'da gerilim büyüyor; Suriyelilere ait ev ve işyerleri taşlandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı. Olayların büyümesi üzerine mahalleye çevik kuvvet polislerin sevk edildiği aktarıldı. Ankara Valiliği açıklamada bulundu.
Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen gerilimde bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı yaşamını yitirmesi sonrası mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı.
Bıçaklı yaralanma olayının ardından açıklama yapan Ankara Valiliği, iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.
SURİYELİLERE AİT EV VE İŞYERLERİ TAŞLANDI
İlçeye bağlı Önder mahallesinde kalabalık bir grup Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşlamaya başladı.
Olayların büyümesi üzerine mahalleye çevik kuvvet polislerin sevk edildiği aktarıldı ancak bölgede bulunanlar polis müdahalesinin yetersiz kaldığını aktardı. Suriyelilere ait olduğu ileri sürülen bazı dükkanlar ve araçlar tahrip edildi.
Gerilimin artması üzerine mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilirken, mahalleye giriş-çıkışlar sınırlandırıldı. Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrası mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin bulunduğu evleri taşladı, işyerlerine saldırdı. Polis kalabalıklaşan grupları dağıtırken, mahallede kalabalığın sokaklarda taşlarla bekleyişi sürüyor.
Birçok Suriyeli göçmenin güvenlik endişesiyle evlerinden ayrıldığı, bazılarının da saldırganlar tarafından yağmalandığı öne sürüldü.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 11, 2021
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NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelinin mülteci olduğu haberinin yayılmasının ardından ise mahallede yaşayanlar, mültecilere ait işyerleri ve araçlara zarar verdi. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın olay yerine gelmesi sonrası olaylar yatıştı.
Dün akşam (10 Ağustos 2021 Salı) Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre mülteci Y.A, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaşanan olayın ardından mahallede yaşayanlar parkta toplandı ve ardından mültecilere ait evlere, iş yerlerine ve araçlara zarar verdi.
Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı ve sağduyu çağrıları yapıldı. Birçok yurttaş yaşananlardan iktidarın sorumlu olduğunu dile getirdikleri paylaşımlar yaptı.
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